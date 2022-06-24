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Первый заместитель Постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что РФ распространила подборку ненавистнических заявлений политиков и общественных деятелей Украины, передает РИА Новости.

По словам Полянского, распространенная в качестве официального документа Совбеза ООН и Генеральной ассамблеи, должна продемонстрировать, с кем приходится иметь дело на Украине. Также представители других государств могут понять, что к российским заявлениям все же имеет смысл прислушиваться.

В подборке приводятся заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о жителях тогда еще самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, дети Донбасса будут сидеть в подвалах, а пенсионеры ничего не получат от Киева. Именно таким способом экс-глава государства собирался победить «сепаров».

Действующий президент Зеленский также отметился, заявив, что все граждане Украины, на которых СНБОУ наложил санкции – это не люди, а «особи».

В документе приведено множество цитат украинских политиков, которые показывают сущность киевского режима.

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