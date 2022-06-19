Полсотни неразорвавшихся снарядов со времён Великой Отечественной войны стали причиной сбоев в работе порта города Новороссийска. Как пишет “Коммерсантъ”, в ходе поисковых работ были обнаружены опасные объекты, которые необходимо обезвредить – риск, что торпеды и мины взорвутся остаётся, несмотря на прошедшее со времён войны время.

Из-за работ по разминированию отгрузка нефти Каспийского трубопроводного консорциума была ограничена. Речь идёт о нефти, которую Казахстан поставляет в Европу, – от энергоносителей из соседней с Россией республики в Евросоюзе не отказались.

Издание уточняет, что сейчас работа ряда терминалов приостановлена полностью. Сапёры заявляют, что обезвредят все боеприпасы уже к концу этого месяца. В Казахстане же считают, что перебои в отгрузке нефти в Новороссийске никак не скажется на планируемых поставках углеводородного сырья в Европу.