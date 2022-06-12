читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Партнёры России и дальше будут получать продовольствие – с этого рынка страна уходить не собирается. Такое заявление сделал замминистра экономического развития Владимир Ильичёв, который возглавляет российскую делегацию на конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщает ТАСС, Ильичёв отметил, что обвинения в сторону России относительно создания мирового продовольственного кризиса беспочвенны. По словам замминистра, основная причина кризиса в том, что страны Запада во время пандемии коронавируса выпустили огромное количество денежных средств, спровоцировав высокую инфляцию.

Кроме того, сыграл фактор разрыва логистических цепочек во время пандемии. Из-за этого проблемы на рынке продовольствия отчётливо проявились ещё в прошлом году.

Ильичёв также добавил, что в этой связи в России разочарованы бездействием ВТО – в условиях кризиса организация не стремиться прикладывать усилия для стабилизации рынка.

Вам может понравиться

«Мы не ставим никаких сроков»: Эксперт Леонков объяснил, как ВС РФ возьмут Лисичанск

Окончательная блокировка стратегически важной для ВСУ дороги, по которой осуществлялся подвоз боеприпасов, сделала неизбежным установление контроля союзных сил над Лисичанском. Этот город весьма важен для Киева, поэтому его освобождение от

Генерал ВСУ Красильников: “Даже мотивированные бойцы теряют волю к победе и службе”

Бригадный генерал ВСУ Дмитрий Красильников, который командует оперативным объединением «Север» рассказал о положении дел в украинской армии. Он заявил, что даже мотивированные и сильные бойцы, приходящие на фронт, быстро теряют

Штурмовики Су-25 ВСУ по ошибке уничтожили свои артиллерийские позиции

Два штурмовика Су-25, принадлежащие ВСУ, открыли огонь по собственным артиллерийским позициям и успешно уничтожили не менее трех оружий Д-30. Кроме того, портал Avia.Pro сообщает о как минимум 30 погибших украинских
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |