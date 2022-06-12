Партнёры России и дальше будут получать продовольствие – с этого рынка страна уходить не собирается. Такое заявление сделал замминистра экономического развития Владимир Ильичёв, который возглавляет российскую делегацию на конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщает ТАСС, Ильичёв отметил, что обвинения в сторону России относительно создания мирового продовольственного кризиса беспочвенны. По словам замминистра, основная причина кризиса в том, что страны Запада во время пандемии коронавируса выпустили огромное количество денежных средств, спровоцировав высокую инфляцию.

Кроме того, сыграл фактор разрыва логистических цепочек во время пандемии. Из-за этого проблемы на рынке продовольствия отчётливо проявились ещё в прошлом году.

Ильичёв также добавил, что в этой связи в России разочарованы бездействием ВТО – в условиях кризиса организация не стремиться прикладывать усилия для стабилизации рынка.