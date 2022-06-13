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Фотографии природных достопримечательностей России, которые сделаны с помощь спутников, опубликовал Роскосмос. Изображения выложены в официальном телеграм-канале госкорпорации.

В соответствующей подписи к снимкам говориться, что фотографии были выбраны не случайно – это наиболее популярные достопримечательности по версии Федерального агентства по туризму, которые “не перестают поражать разнообразием и красотой”.

Среди снимков – фотографии озера Байкал, вулканов Камчатки, острова Врангеля и так далее. Отмечается, что снимки сделали космические аппараты “Ресурс-П” и “Метеор-М”. Оба этих аппарата предназначены для так называемого дистанционного зондирования Земли, то есть за её наблюдением со стороны.

Публикацию фотографий Роскосмос приурочил к празднованию Дня России. Его отметили в воскресенье 12 июня.

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