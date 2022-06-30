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Российский миллиардер Владимир Потанин, с апреля этого года через компанию “Интеррос” владеющий Росбанком, попал под персональные санкции Великобритании. В этой связи банк рекомендовал клиентам не проводить операции с британскими фунтами. В сообщении ТАСС уточняется, что рекомендации даны в “интересах клиентов”.

Причиной внесения Потанина в санкционные списки указывается как раз покупка подконтрольной ему компанией Росбанка. Весной этого года “Интеррос” выкупил у французской финансовой группы Societe Generale её долю в кредитной организации. По мнению составителей санкционного списка, теперь Потанин ведёт деятельность в российском банковском секторе, который стратегически важен для российских властей.

В Росбанке также отметили, что санкции против Потанина никак не повлияют на его работу – банк сможет оперативно адаптироваться к ситуации.

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