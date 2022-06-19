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Западная космонавтика целиком и полностью развернулась в сторону войны, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что подавляющее большинство частных компаний разрабатывают спутники и другие аппараты, которые проводят разведывательные миссии и служат для наведения на цели боевых систем, передает “Газета.ру”.

Так, оборудование от Boeing и Lockheed Martin сейчас активно применяется для передачи целеуказаний Киеву, что позволяет ему наносить точные артиллерийские или ракетные удары. Компания SpaceX, которая якобы предоставила Украине «абонентское оборудование» для доступа в интернет, на деле использует его для военных целей.

Так, благодаря Starlink осуществляется весьма эффективное управление украинскими подразделениями, а также беспилотными аппаратами, осуществляющими разведку или корректировку огня. Также спутники Илона Маска постоянно ведут наблюдение за территорией Украины и фактически стали важной частью ее военной инфраструктуры.

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