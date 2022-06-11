Российская академия наук давно изучает факты, связанные с появлением неопознанных летающих объектов, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он также выразил уверенность, что НЛО действительно существуют.

По словам Рогозина, исследования ведутся давно, причем не только в России Руководитель Роскосмоса беседовал с представителями NASA, которые также уверены, что за землянами кто-то наблюдает из космоса.

«Хотелось бы в это верить», – заявил Рогозин

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Он также объяснил, что 99,99 процента случаев «встреч с НЛО» все же оказываются атмосферными либо физическими явлениями, которые никак не связаны с пришельцами с других планет. Однако некоторые летчики, который Рогозин знает лично, довольно точно рассказывали именно об инопланетянах, с которыми им приходилось сталкиваться.