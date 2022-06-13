Радослав Сикорский должен быть немедленно отозван из Европарламента за недальновидное заявление о необходимости поставок Киеву ядерного оружия, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Также он отметил, что политик в настоящий момент остается агентом британской разведки.

Он назвал Сикорского «идиотом», а также отметил, что болтовня евродепутата ни к чему хорошему не приведет. Поэтому власти Польши и Великобритании должны «убрать его подальше».

Напомним, ранее Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет полное право “подарить Украине” оружие с ядерными боеголовками, чтобы установить ее паритет с ВС РФ. Евродепутат в настоящий момент является гражданином Великобритании, но ранее занимал посты министра обороны и иностранных дел в Польше.