После неудачных попыток создать врага, борьба с которым оправдывала бы существование Североатлантического альянса, Соединенные Штаты обратили взоры на Россию. До этого они лишь придумывали легенды то с «сомалийскими пиратами», то с «афганским наркотрафиком», но они мало кого пугали, да и расходы на военные операции были слишком уж крупными и не окупали себя, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Сейчас, по его словам, НАТО все же нашел «источник обильного кормления» в лице России. Альянс в новой своей концепции назвал РФ «главной угрозой». Назначение столь сильного «врага» позволили блоку неплохо раскрутиться – он выстроил новую штаб-квартиру, регулярно устраивает саммиты, а чиновники ездят по разным странам мира, принимая участие во множестве политических мероприятий.