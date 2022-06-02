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После неудачных попыток создать врага, борьба с которым оправдывала бы существование Североатлантического альянса, Соединенные Штаты обратили взоры на Россию. До этого они лишь придумывали легенды то с «сомалийскими пиратами», то с «афганским наркотрафиком», но они мало кого пугали, да и расходы на военные операции были слишком уж крупными и не окупали себя, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Сейчас, по его словам, НАТО все же нашел «источник обильного кормления» в лице России. Альянс в новой своей концепции назвал РФ «главной угрозой». Назначение столь сильного «врага» позволили блоку неплохо раскрутиться – он выстроил новую штаб-квартиру, регулярно устраивает саммиты, а чиновники ездят по разным странам мира, принимая участие во множестве политических мероприятий.

«Враг назначен и превращен в главный жупел. Враг привычный и достойный для того, чтобы заставить европейских баранов поделиться с Брюсселем, Лондоном и Вашингтоном своей шерстью. Ну, а война всё спишет, особенно когда она для НАТО — мать родная», – подчеркнул Рогозин.

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