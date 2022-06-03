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На заводе «Азот» в Северодонецке не будет второй «Азовстали», заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он пояснил, что хотя украинские военные все еще удерживают контроль над предприятием, подразделения Народной милиции планомерно проводят зачистку и не позволят противнику должго скрываться в промышленной зоне.

Мирошник пояснил, что в Мариуполе на протяжении 8 лет велась подготовка к штурму города, поэтому опытные боевики сумели продержаться длительное время, спрятавшись в подземельях «Азовстали». В Северодонецке находятся лишь батальона территориальной обороны, не имеющие большого опыта и неспособные оказать достойное сопротивление. Поэтому они быстро сдадутся в плен.

Напомним, что ранее на заводе «Азот» украинские боевики взорвали цистерну с кислотой, чтобы остановить наступление российских войск. Однако из-за этого пострадало только гражданское население Северодонецка.

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