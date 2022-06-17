Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Армия Польши – тонкая как вафля, поэтому если она все же войдет на Украину, ВС РФ ее быстро раздавят, уверен американский военный эксперт Скотт Риттер. Он рассказал, что личный состав польской армией представлен в основном срочниками, а на вооружении стоят старые советские боевые системы.

Именно поэтому вероятность применения Россией ядерного оружия против НАТО в случае появления на Украине польских военных составляет от нуля до нуля процентов, заявил Риттер. ВС РФ прекрасно справятся и традиционными видами оружия.

Эксперт также заявил, что сила российских войск кроется в артиллерии. Если за всю операцию «Буря в пустыне» США выпустили 60 тысяч артиллерийских снарядов, то ВС РФ только за один день производят до 50 000 выстрелов. Кроме того, на весь блок НАТО с трудом сыщется 300 орудий, в то время как в распоряжении РФ имеется такое же количество лишь в одном подразделений.

«Если у тебя нет артиллерии, не приходи на эту игру! Русские достигли совершенства в артиллерийской войне, у них все налажено, система работает. И мы собираемся выступить против русских? Нет! У польской армии нет никаких шансов. Ноль! И они это знают», – заявил аналитик.

Вам может понравиться

Эксперт Сивков отметил резкое снижение качественного состава ВСУ

Российские ВС стали значительно быстрее брать под контроль населенные пункты на Украине. Это указывает на существенное снижение морального духа ВСУ, а также на ухудшение из качественного состава, уверен военный эксперт

ВСУ потеряли 30 польских танков Т-72М1 при попытке перейти в контратаку

При попытке провести контратаку Киев потерял целый танковый батальон, в которых входило не менее 30 боевых машин Т-72М1, полученных ВСУ от Польши. Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что это более

Знание русского языка хотят сделать условием для поступления на госслужбу

Чиновников могут обязать соблюдать нормы русского языка. Его знание может стать одним из обязательных условий поступления на государственную службу. Соответствующие изменения в законодательство предлагает внести Министерство просвещения РФ. Законопроект уже
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |