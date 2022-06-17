Армия Польши – тонкая как вафля, поэтому если она все же войдет на Украину, ВС РФ ее быстро раздавят, уверен американский военный эксперт Скотт Риттер. Он рассказал, что личный состав польской армией представлен в основном срочниками, а на вооружении стоят старые советские боевые системы.

Именно поэтому вероятность применения Россией ядерного оружия против НАТО в случае появления на Украине польских военных составляет от нуля до нуля процентов, заявил Риттер. ВС РФ прекрасно справятся и традиционными видами оружия.

Эксперт также заявил, что сила российских войск кроется в артиллерии. Если за всю операцию «Буря в пустыне» США выпустили 60 тысяч артиллерийских снарядов, то ВС РФ только за один день производят до 50 000 выстрелов. Кроме того, на весь блок НАТО с трудом сыщется 300 орудий, в то время как в распоряжении РФ имеется такое же количество лишь в одном подразделений.