Армия Польши – тонкая как вафля, поэтому если она все же войдет на Украину, ВС РФ ее быстро раздавят, уверен американский военный эксперт Скотт Риттер. Он рассказал, что личный состав польской армией представлен в основном срочниками, а на вооружении стоят старые советские боевые системы.
Именно поэтому вероятность применения Россией ядерного оружия против НАТО в случае появления на Украине польских военных составляет от нуля до нуля процентов, заявил Риттер. ВС РФ прекрасно справятся и традиционными видами оружия.
Эксперт также заявил, что сила российских войск кроется в артиллерии. Если за всю операцию «Буря в пустыне» США выпустили 60 тысяч артиллерийских снарядов, то ВС РФ только за один день производят до 50 000 выстрелов. Кроме того, на весь блок НАТО с трудом сыщется 300 орудий, в то время как в распоряжении РФ имеется такое же количество лишь в одном подразделений.
«Если у тебя нет артиллерии, не приходи на эту игру! Русские достигли совершенства в артиллерийской войне, у них все налажено, система работает. И мы собираемся выступить против русских? Нет! У польской армии нет никаких шансов. Ноль! И они это знают», – заявил аналитик.