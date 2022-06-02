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Венгрия добилась своего, требуя, чтобы патриарха Кирилла не включали в санкционный список. Однако теперь она выдвигает ЕС еще одно условие. Представители страны заявляют, что ЕС должен разрешить Будапешту продавать нефтепродукты, в производстве которых используется российское сырье, – передает РИА Новости.

Ссылаясь на источник в Евросоюзе, журналисты отмечают, что Венгрия продолжает обсуждать детали по получению возможности продавать российские нефтепродукты, а также по срокам, на протяжении которых буде осуществляться их перепродажа.

Источник в ЕС также отмечает, что Еврокомиссия вряд ли согласится дать Будапешту такое разрешение. Поэтому поиск единого мнения по данному вопросу может затянуться.

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