Журналист издания РИА Новости Андрей Коц побывал в оставленных украинскими боевиками бункерах металлургического комбината «Азовсталь» и рассказал о попадающихся там опасных находках.

Он отметил, что радикалы националистического полка «Азов» (запрещен в России) постарались ничего после себя не оставлять. Они уничтожили мобильные телефоны и ноутбуки, причем в последние заливали кислоту, чтобы вывести из строя наверняка.

Также боевики разбили тепловизоры и прицелы, повредили шлемы и бронежилеты, которые теперь не годятся для использования. На земле валяется много одежды и военного обмундирования, так как многие националисты переодевались в рабочих с «Азовстали», пытаясь прорваться сквозь блокаду. При этом среди вещей спрятано много взрывных устройств, из-за чего военнослужащие ВС РФ и ДНР не рекомендуют журналистам даже близко подходить к одежде.

Мины установлены и на некоторых территориях комбината, поэтому он все еще таит в себе опасность. Однако зачистка продолжается и в ближайшее время может быть полностью завершена.