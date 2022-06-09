читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист издания РИА Новости Андрей Коц побывал в оставленных украинскими боевиками бункерах металлургического комбината «Азовсталь» и рассказал о попадающихся там опасных находках.

Он отметил, что радикалы националистического полка «Азов» (запрещен в России) постарались ничего после себя не оставлять. Они уничтожили мобильные телефоны и ноутбуки, причем в последние заливали кислоту, чтобы вывести из строя наверняка.

Также боевики разбили тепловизоры и прицелы, повредили шлемы и бронежилеты, которые теперь не годятся для использования. На земле валяется много одежды и военного обмундирования, так как многие националисты переодевались в рабочих с «Азовстали», пытаясь прорваться сквозь блокаду. При этом среди вещей спрятано много взрывных устройств, из-за чего военнослужащие ВС РФ и ДНР не рекомендуют журналистам даже близко подходить к одежде.

Мины установлены и на некоторых территориях комбината, поэтому он все еще таит в себе опасность. Однако зачистка продолжается и в ближайшее время может быть полностью завершена.

Вам может понравиться

Бывшая сеть McDonald’s возобновила найм сотрудников

Сеть ресторанов быстрого питания, которая придёт на смену McDonald’s на её мощностях, готовится к открытию. Там объявили, что возобновили найм новых сотрудников. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ресторанной сети, все

Политолог Охошин предрек Великобритании масштабный энергетический кризис

Глава британского правительства Борис Джонсон и его верная соратница Лиз Трасс, возглавляющая МИД страны, снова корпят над пакетом санкций против России. Увлекшись этим занятием, они совершенно не обращают внимания на

Баранец сообщил о возможном государственном перевороте против Зеленского генералами ВСУ

После провального штурма острова Змеиный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не отдавал приказа проводить атаку. Это спровоцировало недовольство военных, которые вполне могут готовить переворот, чтобы сбросить действующего главу государства,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |