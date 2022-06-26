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Российские ВС уничтожили подразделение боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация), которых коалиция США использует для нанесения ударов по мирным жителям Сирии.

Портал «Русская весна» рассказал, что террористов, которые скрывались в пустыне и готовили новые атаки, обнаружили правительственные силы Сирии. Они передали информацию о них российским военным, после чего в дело вступили ВКС РФ.

Сразу же после этого был нанесен высокоточный удар, позволивший уничтожить террористическую группировку. Журналисты призвали США вывести войска и своих приспешников из Сирии, а также прекратить провоцировать новые боевые действия в регионах, где другие страны делают все возможное, что наладить мирную жизнь.

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