Италия и Венгрия призывают максимально быстро урегулировать конфликт на Украине, но это может повлечь за собой ослабление санкционного давления против России. Об этом сообщили эксперты издания Reuters. Подробности передает РИА Новости.

Сейчас в странах Евросоюза наблюдаются разногласия. Одни поддерживают санкции, а вторые говорят о том, что эти меры негативно влияют на мировую экономику.

Авторы публикации отметили: “Поскольку правительства западных стран борются с растущей инфляцией и высокими ценами на энергоносители, такие государства, как Италия и Венгрия призывают к скорейшему прекращению огня. Это может привести к ослаблению санкций”.

В правительстве Германии опасаются, что затягивание конфликта могут спровоцировать некоторые западные политики, которые “подстрекают” Украину к нереалистичным военным целям.