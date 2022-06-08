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Несмотря на уход McDonald’s из России и продажу своих активов, часть ресторанов быстрого питания под этим брендом продолжат работу. Речь идёт о точках общепита, которые расположены в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании, которая открывала эти рестораны по договору франшизы, американская корпорация по закону не может пока запретить использование бренда. Дело в соглашении, которое изначально было подписано с McDonald’s. По нему рестораны под этим названием без ограничений могут работать до 2023 года.

В настоящее время в различных аэропортах и вокзалах столичных городов функционирует около десятка ресторанов McDonald’s.

О прекращении своей деятельности в России американская сеть быстрого питания заявила в середине мая. Позже стало известно, что более 800 ресторанов выкупил российский бизнесмен Александр Говор. Планируется, что все они под новым названием откроются в течение лета. Первые начнут работать в Москве уже с 12 июня.

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