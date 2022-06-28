Американский генерал Марк Милли уверен, что на Украине каждый день количество раненых достигает 100 человек, а убитых – 300. Но американская разведка не знает, как дела обстоят на самом деле.

Данные, которые предоставляет Владимир Зеленский, не сходятся с той информацией, которой обладают США. В ходе двусторонних переговоров руководитель украинской стороны Давид Арахамия сообщил о том, как на Донбассе каждый день погибают от 200 до 500 украинских военнослужащих.

На фоне того, что антироссийские санкции не действуют, Украина приняла решение обвинить Россию в терроризме. В этом они рассчитывают на помощь США. Давид Арахамия призвал США признать Россию «государством — спонсором терроризма». Эту идею планируют обсудить со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Вашингтон будет не против реализации подобной идеи, так как это позволит оказывать еще большее давление на страны, которые отказываются поддержать антироссийские санкции.