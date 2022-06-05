Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Германия, которая всего дважды отправляла военную помощь Украине, уже решила ее сократить. Связано это с абсолютной бессмысленностью поставок, сообщает издание Der Spiegel.

Авторы публикации приводят данные немецкой разведки BND, которая отводит Киеву не более 4-5 недель на боевые действия в Донбассе. После этого ВСУ полностью сдадут регион, так как наблюдается очевидное превосходство российских войск, цитирует журналистов издание “Московский комсомолец”.

Аналитики спецслужб ФРГ пояснили, что ВС РФ каждый день устанавливают контроль над новыми территориями и уверенно движутся к своей цели – полному освобождению Донбасса. Украинским вооруженным формирования не удастся им помешать, сколько бы Запад не направил оружия и боеприпасов. Уже к началу августа ДНР и ЛНР в любом случае будут полностью освобождены.

Вам может понравиться

ВС РФ уничтожают оборону ВСУ, уверенно продвигаясь к Славянску

Реактивная и ствольная артиллерия ВС РФ дает возможность эффективно прорывать оборону и успешно продвигаться по направлению к Славянску, рассказал портал «Русская весна». Он опубликовал видеозапись одного из боев, в котором

Офицер НМ ДНР Ситх не верит в способность Киева организовать контрнаступление

Киев постоянно делает громкие заявления о контрнаступлении, сообщая, что оно начнется уже в первых числах июля. Однако на деле никаких шансов организовать нечто подобное у него нет. А все высказывания

Политолог Кочетков: Польша пытается аннексировать Западную Украину и не получить удар от России

Польша постоянно заявляет о поддержке Украины, но при этом размышляет, как бы аннексировать западную часть соседнего государства и одновременно не попасть под удар российских войск, рассказал политолог Алексей Кочетков, возглавляющий
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |