Германия, которая всего дважды отправляла военную помощь Украине, уже решила ее сократить. Связано это с абсолютной бессмысленностью поставок, сообщает издание Der Spiegel.

Авторы публикации приводят данные немецкой разведки BND, которая отводит Киеву не более 4-5 недель на боевые действия в Донбассе. После этого ВСУ полностью сдадут регион, так как наблюдается очевидное превосходство российских войск, цитирует журналистов издание “Московский комсомолец”.

Аналитики спецслужб ФРГ пояснили, что ВС РФ каждый день устанавливают контроль над новыми территориями и уверенно движутся к своей цели – полному освобождению Донбасса. Украинским вооруженным формирования не удастся им помешать, сколько бы Запад не направил оружия и боеприпасов. Уже к началу августа ДНР и ЛНР в любом случае будут полностью освобождены.