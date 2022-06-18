Военнослужащие Южного военного округа ВС РФ в ходе выполнения разведывательного рейда нарвались на подразделение боевиков ВСУ. Однако не растерялись и вступили с противником в короткий бой, уверенно одержав победу, пишет портал «Русская весна».

Авторы публикации выложили запись, на которой видно, что украинские боевики своевременно осознали, что сопротивляться хорошо обученным военнослужащим разведки бессмысленно. И приняли решение сложить оружие.

Напомним, что спецоперация ВС РФ на Украине преследует цель остановить геноцид жителей независимых республик Донбасса. В настоящий момент основные события разворачиваются именно в этом регионе – в Северодонецке, а также на подступах к Лисичанску, Славянску и Краматорске, где засели самые боеспособные подразделения противника.