Разведгруппа Южного военного округа союзных сил получила в качестве трофея военный автомобиль с номерным знаком Европейского союза. Сами бойцы говорят, что подобная машина попадается им в первый раз, передает «Русская весна».

Бронеавтомобиль бросили украинские военные, которые отступали с позиции под давлением союзных сил. Машина находится в рабочем состоянии и уже скоро будет использоваться в ходе боевых действий против ВСУ.

Напомним, что спецоперация ВС РФ на Украине продолжается. Основные боевые действия в настоящий момент происходят на Донбассе. Кроме того, российские ВС наносят ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ во всех регионах. Также уничтожается транспортная инфраструктура, используемая для поставок Киеву западного вооружения и техники.