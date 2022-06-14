читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Продолжение легендарной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. ещё не вышло, а вокруг него уже кипят нешуточные страсти в геймерском сообществе. Из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики решили убрать русскую озвучку. Хотя ранее она планировалась. Теперь персонажи в игре будут говорить только на английском и украинском языках. В GSC Game World (украинской студии, которая разрабатывает игру) уже подтвердили изменения.

При этом русская локализация у S.T.A.L.K.E.R. 2 всё же будет – на русский язык переведут субтитры. Тоже самое касается и ещё шестнадцати языков.

Геймерское сообщество к идее убрать русскую озвучку из игры отнеслось неоднозначно. В комментариях к сообщениям на эту тему на разных ресурсах пользователи отметили, что русский язык в серии S.T.A.L.K.E.R. создаёт определённую атмосферу наряду с советскими образцами оружия и техники. Другая часть комьюнити предложила разработчикам пойти дальше и “вырезать” из игры всё, что могло бы напоминать о России.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на 2023 год, хотя изначально игру планировали выпустить ещё в 2021-м.

Вам может понравиться

Военный эксперт Артамонов назвал самое опасное для ВС РФ оружие НАТО

НАТО продолжает накачивать Украину оружием, причем среди него встречаются отдельные разновидности, представляющие серьезную опасность для ВС РФ, рассказал военный эксперт Александр Артамонов. По словам аналитика, весьма опасными можно назвать британские

Эрдоган напомнил Греции о войне вековой давности и пообещал Афинам “трагический конец”

Если Греция продолжит милитаризовать свои острова в Эгейском море, ее ожидает «трагический конец», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также напомнил, что одну турецко-греческую войну, развязанную Афинами 100 лет

Лавров прокомментировал заявление Дуды, сравнившего президента РФ Владимира Путина с Гитлером

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал высказывание польского президента Анджея Дуды, сравнившего российского лидера Владимира Путина с Гитлером. Глава МИД заявил, что Польше стоило бы уделять больше внимания собственной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |