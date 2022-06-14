Продолжение легендарной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. ещё не вышло, а вокруг него уже кипят нешуточные страсти в геймерском сообществе. Из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики решили убрать русскую озвучку. Хотя ранее она планировалась. Теперь персонажи в игре будут говорить только на английском и украинском языках. В GSC Game World (украинской студии, которая разрабатывает игру) уже подтвердили изменения.

При этом русская локализация у S.T.A.L.K.E.R. 2 всё же будет – на русский язык переведут субтитры. Тоже самое касается и ещё шестнадцати языков.

Геймерское сообщество к идее убрать русскую озвучку из игры отнеслось неоднозначно. В комментариях к сообщениям на эту тему на разных ресурсах пользователи отметили, что русский язык в серии S.T.A.L.K.E.R. создаёт определённую атмосферу наряду с советскими образцами оружия и техники. Другая часть комьюнити предложила разработчикам пойти дальше и “вырезать” из игры всё, что могло бы напоминать о России.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на 2023 год, хотя изначально игру планировали выпустить ещё в 2021-м.