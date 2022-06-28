Телеграм-канал «Война с фейками» разоблачил лживые заявления об ударе ВС РФ по торговому центру «Амстор» в Кременчуге с «1000 посетителей». Предполагается, что они являются подготовкой к саммиту НАТО в Мадриде, на котором президент Украины Владимир Зеленский будет выпрашивать у Запада новое оружие.

Информация о посещаемости ТРЦ указывает на то, что центр вообще не работал в момент удара. Это же подтверждают и видеозаписи, которые моментально распространили не только украинские, но и западные СМИ. На них очень хорошо видна абсолютно пустая парковка, на которой после возгорания суетится подозрительно много людей в военной форме.

Всего в 90 метрах от торгового центра находится завод «Дормаш», который использовался для ремонта боевой техники, что и объясняет большое количество военных с оружием. В 300 метрах расположена железнодорожная станция Кременчуг, которую Киев активно использует для доставки топлива с местного НПЗ в зону боевых действий.

Портал «Русская весна» напоминает, что 28 июня начнется саммит НАТО, от которого руководство Украины надеется получить новые поставки оружия. Именно поэтому ТРЦ «Амстор» превращен в очередную Бучу.