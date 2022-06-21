читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Атака Вооруженных Сил Украины по буровым вышкам «Черноморнефтегаза», которые находятся в 71 километре от Одессы, носят отвлекающий маневр. Они должны были отвлечь внимание от атаки на остров Змеиный. Такое мнение высказал аналитик издания “Свободная пресса” Александр Ситников.

В момент нанесения удара на платформе находилось 109 человек. Нанося удары по российским газовым платформам, ВСУ стремились захватить остров Змеиный.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко проанализировал возможные причины инцидента: «Все не просто так. Киев отчаянно пытается захватить остров Змеиный. Они полагают, что с этой точки смогут контролировать западную часть Черного моря, обеспечить себе морской транзит как зерна на продажу, так и западного вооружения на Украину».

Эксперт отметил, что российское командование находится на острове с целью в дальнейшем принять участие в реализации планов по освобождению Одесской области.

Вам может понравиться

СП: Польша изъявила желание сделать из Варшавы новую Хиросиму

Портал «Свободная пресса» считает, что вмешательство Польши в конфликт на Украине становится все более вероятным. Все дело в том, что в Северодонецке на заводе «Азот» довольно много польских военнослужащих. Особо

Кедми: Исход войны с США решится в первые 45 минут

Исход гипотетической войны между Россией и Соединенными Штатами будет предрешен буквально за 45 минут. Американские стратегические ракеты долетят до РФ примерно за полчаса, российские обрушаться на территорию противника еще быстрее.

Бойцы ВСУ упали с моста, который сами же и подорвали

В Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлено, как бойцы ВСУ на огромной скорости едут по трассе, а потом вылетают с моста, который сами же и подорвали ранее. Ролик был опубликовав
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |