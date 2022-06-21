Атака Вооруженных Сил Украины по буровым вышкам «Черноморнефтегаза», которые находятся в 71 километре от Одессы, носят отвлекающий маневр. Они должны были отвлечь внимание от атаки на остров Змеиный. Такое мнение высказал аналитик издания “Свободная пресса” Александр Ситников.

В момент нанесения удара на платформе находилось 109 человек. Нанося удары по российским газовым платформам, ВСУ стремились захватить остров Змеиный.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко проанализировал возможные причины инцидента: «Все не просто так. Киев отчаянно пытается захватить остров Змеиный. Они полагают, что с этой точки смогут контролировать западную часть Черного моря, обеспечить себе морской транзит как зерна на продажу, так и западного вооружения на Украину».

Эксперт отметил, что российское командование находится на острове с целью в дальнейшем принять участие в реализации планов по освобождению Одесской области.