читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение одного из украинских военнопленных. В видеозаписи боец обращается к своим сослуживцам с призывом.

Украинский военнослужащий заявил о том, что он очень сожалеет о том, что приехал воевать. Он посоветовал «никогда не воевать с чеченцами».

Рамзан Кадыров написал под видео пост: «Никогда не воюйте с чеченцами» — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее». При этом он привел в пример ситуацию с военным ВСУ Антоном Максимцом из Винницкой области, который попал в плен к чеченским боевикам.

По словам Рамзана Кадырова, украинский военный очень сожалеет о том, что он приехал в Ташковку и «дерзнул воевать против чеченцев».

Вам может понравиться

В The National Interest назвали самые опасные для НАТО российские боевые самолеты

Страны НАТО еще со времен Второй мировой войны имели преимущество над Россией по количеству и качеству боевых самолетов. Однако сейчас в распоряжении ВВС РФ имеется несколько истребителей и бомбардировщиков, которые

Военный эксперт Литовкин назвал отправляемых на фронт бойцов теробороны “пушечным мясом”

Подписанный президентом Украины закон, позволяющий отправлять бойцов территориальной обороны на фронт и перемещать их между регионами, указывает на отсутствие в распоряжении Киева боеспособного резерва. Об этом изданию «Известия» рассказал военный

Рогозин признал, что эксперты РАН давно изучают НЛО

Российская академия наук давно изучает факты, связанные с появлением неопознанных летающих объектов, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он также выразил уверенность, что НЛО действительно существуют. По словам Рогозина, исследования ведутся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |