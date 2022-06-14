Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение одного из украинских военнопленных. В видеозаписи боец обращается к своим сослуживцам с призывом.

Украинский военнослужащий заявил о том, что он очень сожалеет о том, что приехал воевать. Он посоветовал «никогда не воевать с чеченцами».

Рамзан Кадыров написал под видео пост: «Никогда не воюйте с чеченцами» — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее». При этом он привел в пример ситуацию с военным ВСУ Антоном Максимцом из Винницкой области, который попал в плен к чеченским боевикам.

По словам Рамзана Кадырова, украинский военный очень сожалеет о том, что он приехал в Ташковку и «дерзнул воевать против чеченцев».