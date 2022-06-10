Удар ВС РФ по машиностроительному предприятию «Вистек» в Бахмуте лишил украинских националистов возможности закрепиться в промышленной зоне города, пишет портал «Военное обозрение». Отмечается, что в результате атаки был полностью уничтожен один из крупных цехов завода.

Ранее Киев разместил на предприятии вооружение и военную технику, намереваясь использовать промышленную зону в качестве укрепрайона, как проделывал уже не один раз. Однако российские ВС предвидели такую возможность и сработали на опережение.

Предполагается, что для удара использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». По словам украинской стороны, цех завода «Победа труда» разрушен полностью вместе с находящейся там техникой. Официального сообщения об атаке от Минобороны РФ пока не поступало.