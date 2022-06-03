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Радиостанция Europe 1 рассказала о первом погибшем на Украине наемнике из Франции. Сообщается, что он состоял в иностранном легионе, о создании которого еще в первые дни специальной военной операции ВС РФ объявил Владимир Зеленский.

Французский «солдат удачи» участвовал в боевых действиях на территории Харьковской области. Он попал под артиллерийский обстрел и получил ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, что многие западные наемники через несколько дней или недель после прибытия на Украину пытаются как можно скорее уехать домой. Подавляющее их большинство жалуется на плохое снабжение, на отсутствие оружия и боеприпасов, на плохое питание. Больше всех разочарованы американские боевики, которые ехали на «сафари» по примеру Афганистана, но с трудом унесли ноги от ВС РФ.

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