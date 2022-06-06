Украинские военные требуют у президента Зеленского отвести войска с Донбасса, чтобы избежать крупных потерь. Однако тот не прислушивается к полезным советам. Напротив, он бросает в бой элитные подразделения спецназа, которым поставлена задача любой ценой удержать Северодонецк.

Кроме того, Зеленский решил поднять боевой дух армии и лично отправился на передовую. Он побывал в Лисичанске, который практически постоянно находится под обстрелами.

Между Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным назревает конфликт именно из Северодонецка. Профессиональный военный заявляет, что украинские подразделения должны уйти из города и оставить его. Но президент Украины вместо этого бросает в Северодонецк спецназ Главного управления разведки, который будет участвовать в боевых действиях в качестве простых пехотинцев. По мнению многих экспертов, судьба этого подразделения предрешена и все закончится для него очень плохо.