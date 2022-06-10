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За минувшие сутки украинская армия потеряла еще два самолета. Штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 были сбиты средствами ПВО РФ, пытаясь атаковать российские позиции под Изюмом, рассказал портал «Военное обозрение».

Отмечается, что штурмовики не давали покоя российским военным на протяжении всего дня в минувшую среду. В тот день у них все получалось, поэтому им удалось успешно завершить свои атаки и уйти на базу невредимыми. Но вот в четверг все сразу пошло не так.

Один из пары штурмовиков попал под огонь зенитно-ракетного комплекса и рухнул на землю с высоты около 70 метров. Пилот, скорее всего, погиб. Второй самолет успел убраться восвояси еще до удара и больше над позициями ВС РФ не появлялся.

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