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Западные политические элиты, цепляющиеся за тени прошлого, живут иллюзиями и не замечают стремительно изменяющуюся реальность, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2022.

Он пояснил, что бюрократические структуры Евросоюза, который давно утратил свою независимость, выполняют каждое ценное указание США. Причем делают это в ущерб простым европейским гражданам.

Из-за лихорадочно принимаемых антироссийский санкций ЕС потеряет 400 миллиардов долларов. Причем компенсировать их будут простые граждане, на которых ложатся эти потери. Также Путин отметил, что инфляция в Европе уже сейчас превысила 20 процентов и продолжает стремиться вверх.

Напомним, что ранее президент РФ также заявил, что США объявили себя «посланником господа на Земле» и не хотят даже думать о многополярности мира.

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