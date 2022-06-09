читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отказ западных стран от использования российских нефти и газа президент Владимир Путин называл “маловероятным”. Об этом глава государства заявил во время встречи с молодыми предпринимателями.

Как отметил президент, “бетонировать скважины” в России не собираются, поскольку отказываться от российского сырья никто в ближайшие годы не станет. А как изменится мир и что произойдёт за эти годы, неизвестно, добавил Путин.

Глава государства также обратил внимание слушателей на то, что экономические условия подталкивают Россию к тому, чтобы больше и выгоднее продавать не сырую нефть, а нефтепродукты. “За этим будущее”, – заключил президент.

От импорта российских нефти и газа западные страны стали отказываться после начала специальной военной операции в Донбассе. К примеру, страны Европы пока решили ограничить поставки российской нефти по морю, однако нефтепроводы, по которым идёт сырьё, всё ещё работают.

Вам может понравиться

ВСУ отремонтировали истребитель МиГ-29 из пилотажной группы “Украинские соколы”

На Украине замечен истребитель МиГ-29, который раньше использовался летчиками пилотажной группы «Украинские соколы». Этот самолет долго был неисправен, однако поставки запасных частей с Запада позволили его восстановить. Несмотря на то,

ВС Турции и СНА выразили недовольство повышенной активностью ВС РФ на севере Сирии

Российские военные в Сирии начали стремительно укреплять свои позиции рядом с населенными пунктами Айн-Исса, Тель-Рифат, Манбижа и Кобани. Представители Турции и Сирийской национальной армии уже выразили недовольство такими действиями РФ,

Турция выдвинула условия для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция выдвинула Финляндии и Швеции десять условий, которые должны быть выполнены перед вступлением в НАТО. Подробности сообщает РИА Новости. Главным условием является поддержка этими странами Турции в борьбе с Рабочей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |