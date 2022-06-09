Отказ западных стран от использования российских нефти и газа президент Владимир Путин называл “маловероятным”. Об этом глава государства заявил во время встречи с молодыми предпринимателями.

Как отметил президент, “бетонировать скважины” в России не собираются, поскольку отказываться от российского сырья никто в ближайшие годы не станет. А как изменится мир и что произойдёт за эти годы, неизвестно, добавил Путин.

Глава государства также обратил внимание слушателей на то, что экономические условия подталкивают Россию к тому, чтобы больше и выгоднее продавать не сырую нефть, а нефтепродукты. “За этим будущее”, – заключил президент.

От импорта российских нефти и газа западные страны стали отказываться после начала специальной военной операции в Донбассе. К примеру, страны Европы пока решили ограничить поставки российской нефти по морю, однако нефтепроводы, по которым идёт сырьё, всё ещё работают.