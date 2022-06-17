После холодной войны Соединенные Штаты возомнили себя «посланниками Господа на Земле» и пытаются заставить весь мир поверить в это. При этом они уверены, что у них есть исключительно интересы и нет никаких обязанностей, заявил в ходе своего выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин.

Он отметил также, что США делают вид, что не замечают появления на планете новых мощных центров, которые все громче заявляют о себе. Вашингтон объявил свои интересы священными и не намерен с кем-либо считаться, передает РИА Новости.

«Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя. Все будет как и прежде? Не будет», – заявил глава государства.

Правящие элиты Запада все еще считают, что их доминирование в глобальной экономике и политике останется вечной и неизменной величиной, однако на самом деле это не так.