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Россия не собирается отговаривать Швецию и Финляндию от вступления в Североатлантический альянс. Но если на их территории появится вооружение НАТО, которое будет представлять угрозу для Москвы, она обязательно даст адекватный ответ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что у России с обеими новыми кандидатами на вступление в НАТО нет территориальных и иных проблем, поэтому никакого беспокойства их действия не вызывают. Однако они должны понимать, что если их вхождение в Альянс создаст какие-либо проблемы безопасности для России, то она будет вынуждена создавать адекватную угрозу в ответ.

По словам российского лидера, НАТО отлично понимает разницу между скандинавскими государствами и Украиной, а также то, что вступление в Альянс Швеции и Финляндии совсем не станет наказанием для РФ, совершенно равнодушной к этому вопросу.

«Ну хочется Швеции и Финляндии, пусть вступают. Знаете, у нас есть такие, грубые анекдоты: сегодня вступил в одно место, теперь — в другое. Это их дело. Пускай куда хотят, туда и вступают», – заявил Владимир Путин.

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