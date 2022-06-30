Россия не собирается отговаривать Швецию и Финляндию от вступления в Североатлантический альянс. Но если на их территории появится вооружение НАТО, которое будет представлять угрозу для Москвы, она обязательно даст адекватный ответ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что у России с обеими новыми кандидатами на вступление в НАТО нет территориальных и иных проблем, поэтому никакого беспокойства их действия не вызывают. Однако они должны понимать, что если их вхождение в Альянс создаст какие-либо проблемы безопасности для России, то она будет вынуждена создавать адекватную угрозу в ответ.

По словам российского лидера, НАТО отлично понимает разницу между скандинавскими государствами и Украиной, а также то, что вступление в Альянс Швеции и Финляндии совсем не станет наказанием для РФ, совершенно равнодушной к этому вопросу.