Современное международное право находится на грани кризиса. А причиной этому стали попытки подменить его диктатом и национальной юрисдикцией со стороны Запада. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе обращения к участникам Х Петербургского международного юридического форума. Подробности передает агентство “ПРАЙМ”.

По словам российского лидера, ряд западных стран намеренно отказываются от поддержания базовых правовых принципов, которые заключаются в справедливости, равноправии, гуманизме и добросовестности.

Владимир Путин отметил, что это не просто юридические формулы, а ценности, которые подчеркивают все многообразие нашей цивилизации. Российский президент добавил: «Раздаются и более радикальные оценки — об отмене самого понятия международного права. В корне не согласен с подобными выводами».