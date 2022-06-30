читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Современное международное право находится на грани кризиса. А причиной этому стали попытки подменить его диктатом и национальной юрисдикцией со стороны Запада. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе обращения к участникам Х Петербургского международного юридического форума. Подробности передает агентство “ПРАЙМ”.

По словам российского лидера, ряд западных стран намеренно отказываются от поддержания базовых правовых принципов, которые заключаются в справедливости, равноправии, гуманизме и добросовестности.

Владимир Путин отметил, что это не просто юридические формулы, а ценности, которые подчеркивают все многообразие нашей цивилизации. Российский президент добавил: «Раздаются и более радикальные оценки — об отмене самого понятия международного права. В корне не согласен с подобными выводами».

Вам может понравиться

Великобритания заявила о намерении прекратить поставки газа в ЕС в случае дефицита внутри страны

Великобритания планирует прекратить экспорт газа в Евросоюз, если в стране наступит острый внутренний дефицит. Об этом сообщает газета Financial Times. Газотранспортная система Великобритании связана с Нидерландами и Бельгией. В качестве

Мессенджер WhatsApp нельзя скачать на ПК в России

Версию мессенджера WhatsApp для персональных компьютеров нельзя скачать с официального сайта. С такой проблемой столкнулись пользователи из России. С чем связаны изменения, неизвестно – официальных сообщений на этот счёт не

Бородай: В украинской армии явственно ощущается нехватка пушечного мяса

Россия на Украине противостоит Североатлантическому альянсу, использующему ВСУ в качестве пушечного мяса. При этом наблюдается его постоянно возрастающий дефицит, поэтому коллективный Запад пытается закрыть бреши в обороне отрядами наемников. Депутат
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |