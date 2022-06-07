Негативно влияют на обстановку в США собственные просчеты Джо Байдена. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Подробности сообщает “Московский комсомолец”.

В своем Telegram-канале политик написал: «Ситуация в США значительно более хрупкая и тревожная, чем повторяют апологеты артериальной системы. А в случае исключения демпартии на ноябрьских выборах, кстати, всё более вероятно, к нестабильности энергии, дефициту и росту цен на топливо добавится резкое обострение внутриполитической напряженности».

По мнению Пушкова, у Байдена очень велик шансы повторить судьбу Джимми Картера. Его правление вспоминают все в связи с серьезным экономическим упадком.

Напомним, что ранее Джо Байден объявил режим ЧС в связи с дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Чтобы смягчить ситуацию, президент освободил на два года от ввозных пошлин солнечные модули и элементы.