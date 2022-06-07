читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Негативно влияют на обстановку в США собственные просчеты Джо Байдена. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Подробности сообщает “Московский комсомолец”.

В своем Telegram-канале политик написал: «Ситуация в США значительно более хрупкая и тревожная, чем повторяют апологеты артериальной системы. А в случае исключения демпартии на ноябрьских выборах, кстати, всё более вероятно, к нестабильности энергии, дефициту и росту цен на топливо добавится резкое обострение внутриполитической напряженности».

По мнению Пушкова, у Байдена очень велик шансы повторить судьбу Джимми Картера. Его правление вспоминают все в связи с серьезным экономическим упадком.

Напомним, что ранее Джо Байден объявил режим ЧС в связи с дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Чтобы смягчить ситуацию, президент освободил на два года от ввозных пошлин солнечные модули и элементы.

Вам может понравиться

Генерал Марк Милли: Россия теряет контроль над Балтийским морем, что выгодно для НАТО

После вступления в НАТО Финляндии и Швеции Россия утратит контроль над Балтийским морем, заявил американский генерал Марк Милли. Он отметил, что это весьма выгодно для НАТО, так как выход на

Арестович озвучил прогноз по спецоперации ВС РФ на Украине

В ближайших планах российских войск – установление контроля над всей территорией Херсонской и над частью Запорожской области, заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович. Политик, назначенный рупором киевской пропаганды, попытался

Российские ударные вертолеты замечены в зоне военной операции Турции на севере Сирии

В 30-километровой зоне в северной части Сирии, где Турция намерена провести военную операцию, замечено сразу шесть вертолетов ВКС РФ. Цель появления винтокрылых машин в районе, в котором в любой момент
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |