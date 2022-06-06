Киев уже начал использовать переданное ему американское вооружение. Причем оно применяется для обстрелов спальных районов в населенных пунктах ДНР, а не для ведения боевых действий, заявил глава независимой республики Денис Пушилин.

Он пояснил, что чаще всего сейчас применяются американские гаубицы M777, которые бьют по спальным районам Донецка и других городов. Причем места боевики ВСУ выбирают такие, где вообще нет ни единого объекта военной инфраструктуры, складов с горючим либо боеприпасами.

Пушилин отметил, что фактически против мирных жителей Донбасса руками националистов ВСУ воюют Соединенные Штаты. Потому что именно из-за обстрелов с применением американского оружия уже получили ранения 24 человека, включая пятилетнего ребенка, а также погибли пятеро гражданских.