Группировка войск РФ «Отважные» успешно громит националистов ВСУ на Донбассе, уничтожая не только живую силу противника, но и бронетехнику. Издание «Русская весна» показало на видео, как военнослужащие ликвидировали украинский танк точным попаданием из ПТРК «Корнет».

На видео заснят весь процесс уничтожения боевой машины, начиная с подготовки противотанкового комплекса к стрельбе и заканчивая пуском снаряда. В результате танк вспыхнул ярким пламенем и был полностью уничтожен без возможности восстановления.

Напомним, что группировка «Отважных» ведет боевые действия на Славянском направлении. Также ранее Генштаб ВСУ заявил, что они успешно продвигаются к Бахмуту, освобождая населенные пункты всего в 15 километрах от города.