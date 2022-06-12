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Киев продолжает использовать авиацию несмотря на то, что большая ее часть была успешно уничтожена уже в первые дни специальной операции ВС РФ. Военный эксперт Андрей Прокаев в интервью порталу “Украина.ру” объяснил, почему так происходит и откуда ВСУ берут все новые и новые боевые самолеты.

Он рассказал, что Киев вел подготовку к боевым действиям, поэтому размещал свою авиацию на старых аэродромах 90-х годов прошлого столетия и советских времен. В СССР такие объекты строились даже в самых захудалых городишках, поэтому ВСУ воспользовались этим.

На старых аэродромах, которые давно заросли травой, так как не использовались, инфраструктуры фактически нет. Но взлетные полосы сохранились, а заправить истребители можно и с помощью вспомогательных средств.

Прокаев отметил, что ВС РФ внимательно отслеживает появление самолетов ВСУ и либо атакует аэродромы, чтобы не дать истребителям приземлиться, либо уничтожает сами воздушные машины уже после посадки.

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