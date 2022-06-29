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Автомобильная отрасль в России переживает не лучшие времена. Из отчёта Росстата следует, что сборка машин в стране значительно сократилась. Так, выпуск легковых автомобилей снизился в мае почти на 97%, если сравнивать этот показатель с маем 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Всего же за первые пять месяцев года в России было собрано 268 тысяч “легковушек”. Этот показатель ниже аналогичного за период январь-май 2021 года почти на 56,5%.

Немного лучше обстоит ситуация в секторе сборки грузовых автомобилей и больших автобусов. Их производство за пять месяцев просело на 12% и 0,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022-м было собрано 60,1 тысяча грузовиков и 4,8 тысяч автобусов массой более 5 тонн. Автобусов массой до 5 тонн было выпущено за пять месяцев этого года 4 тысячи, что почти на 37% ниже, чем в прошлом году за тот же период.

При этом во всех указанных категориях наблюдается тенденция к снижению производства. В мае этого года было собрано меньше единиц техники, чем в апреле.

Проблемы с производством автомобилей в России возникли весной. Тогда на фоне западных санкций, изменений в экономике и разрыве привычных логистических цепочек существенно сократилась поставка комплектующих для сборки машин. Со временем крупные мировые автоконцерны, которые имели в России свои линии производства, заявили о своём уходе из страны.

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