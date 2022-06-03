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Уже сейчас очевидно, что победа Украины в конфликте с РФ не представляется возможной. Это совершенно нереалистичный сценарий развития событий, уверен автор публикации в издании The Hill профессор Эндрю Лэтэм.

Представитель американского Макалестерского колледжа заявил, что у Киева нет ни единого шанса вернуть территории, обеспечивающие выход к Азовскому морю, а также Донбасс и уж тем более, Крым. ВСУ с каждым днем несут все большие потери, и эта ситуация уже не изменится.

По мнению профессора, сейчас остается единственно возможный вариант – оставить Украину разделенной. Для Киева это будет поражением, но Россию такой результат удовлетворит. Так как ключевая цель – нейтрализация Украины в качестве геополитического инструмента НАТО и ЕС, ею будет достигнута.

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