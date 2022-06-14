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Режиссёр, кинопродюсер и медиаменеджер Александр Роднянский будет больше внимания уделять международным проектам на английском языке, а также продвижению украинских авторов. В этой связи работать в России он больше не намерен, тем более его компания в стране закрыта. Об этом кинодеятель написал у себя в телеграм-канале.

Роднянский в своём сообщении также отметил, что в его адрес не нужно теперь присылать идеи для российских фильмов и сериалов. Заниматься их производством он всё равно не планирует. Свою деятельность медиаменеджер сфокусирует на украинской киноиндустрии. В первую очередь, будет помогать кинематографистам лучше интегрироваться в международную отрасль создания кино.

Александр Роднянский добавил, что фестиваля “Кинотавр” в этом году не будет (Роднянский является его президентом). По его словам, проводить “праздники кино” в условиях проведения специальной военной операции в Донбассе просто невозможно.

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