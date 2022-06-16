Группировка российских войск «Отважные» находится уже в непосредственной близости от Славянска, являющегося одним из важнейших населенных пунктов Донбасса. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, сделанную с телефона одного из бойцов, которая показывает пройденный группировкой долгий путь.

Видео представляет своеобразную экскурсию по укрепрайонам, ранее занимаемым украинскими националистами. Продвигаясь к Славянску, российские военные успешно выбивали оттуда противника, устанавливая контроль над все новыми и новыми населенными пунктами.

Кроме того, «Отважные» получили в свое распоряжение огромное количество оружия. Среди него много «подарков от НАТО» – противотанковых, переносных зенитно-ракетных комплексов и прочего вооружения, которое Запад продолжает отправлять на Украину.