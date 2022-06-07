Назначение Кирилла Полякова на должность вице-губернатора, отвечающего в том числе и за транспортный блок, лишь усилит существующий кризис в сфере.

Негласно Полякова считают ставленником ушедшего в отставку вице-губернатора Максима Соловова. Они долгое время работали вместе и в Смольном, и в Минтрансе. А значит, позитивных изменений в развитии транспортной системы ждать не стоит. Более того, эксперты опасаются, что при Полякове продолжат существовать коррупционные схемы, которые реализовывались при Соколове.

Сам Максим Соколов был замешан в ряде коррупционных скандалов. По некоторым данным, он мог лоббировать интересы своих друзей и родственников, помогая получить их компаниям крупные госконтракты в транспортной сфере. Например, Константин Ходосовский освоил более 20 миллиардов рублей на дорожных работах.

По мнению СМИ, Соколов также участвовал в «банкротном рейдерстве» «Метростроя», из-за которого и так неспешное строительство новых станций подземки замедлилось еще сильнее. Ну а самым большим провалом политики Соколова стала реализация транспортной реформы. Система оказалась абсолютно непродуманной и сырой: транспорт сбился с расписания, а осуществить покупку проездных билетов часто было невозможно.

Однако проблема с оплатой проезда сыграла на пользу одному из бизнесменов, которого СМИ также связывают с Соколовым – Артему Кушнареву. Когда петербуржцы не смогли приобрести билеты на поездку в наземном транспорте, власти Петербурга предложили воспользоваться приложением BSTR. Вот только при оплате сервис взымает комиссию, которая идет прямиком в карман предприимчивому бизнесмену.

Что касается Полякова, который состоял в одной команде с Соколовым, то его репутация также серьезно запятнана. По данным СМИ, в списке его друзей числится большое количество криминальных элементов, пытавшихся похитить из бюджета крупные суммы.

Многие эксперты считают, что именно Поляков ответственен за провал транспортной реформы, поскольку не справился с подготовкой, занимая пост председателя Комитета по транспорту. Вероятнее всего, с приходом чиновника на более высокий пост ситуация не улучшится, а напротив, лишь усугубится. Ведь Поляков с высокой вероятностью продолжит деструктивный политический курс своего предшественника.