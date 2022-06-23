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Канадские ученые из Университета Саймона Фрейзера провели исследования, которые показали, что использование воздухоочистителя в доме позволяет уменьшить риски снижения уровня интеллекта у детей.

Эксперты утверждают, что основной причиной снижения умственных способностей является загрязнение воздуха. В исследовании принимали участие 540 беременных женщин. Они были разделены на подконтрольную группу и группу вмешательства. Последней группе был представлены один или два воздухоочистителя.

Через четыре года ученые проверили коэффициент интеллекта у детей. У малышей, родившихся у матерый, которые пользовались воздухоочистителем, он оказался на 2,8 балла выше, чем у тех, кто входил в подконтрольную группу.

Кроме того, результаты исследования показали, что у детей из группы вмешательства были более высокие уровни средних показателей индекса вербального понимания.

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