Калининград стал одной из острых проблем взаимоотношений России и Запада. Латвийский президент Гитанас Науседа и власти Польши уже выдвинули предложения переименовать российский регион. Все это свидетельствует о желании подтолкнуть Россию к военному конфликту. Об этом сообщает издание “Свободная Пресса”.

Военный эксперт Сергей Ищенко заявил, что численность армии Польши составляет 115 000 человек, а у армии Литвы всего 20 000 бойцов. При этом в Калининграде находится основная боевая мощь российской армии, там же размещается Балтийский флот. При этом эксперт отмечает, что необходимо укрепление военного потенциала региона. Ищенко уверен, что сами поляки и литовцы не пойдут на прямое столкновение, но они позовут на помощь американцев.

Калининградская область окружена недружественными странами, но, по словам Ищенко, не стоит паниковать. Положение сейчас не критическое. Польше и Литве не стоит надеяться на легкую прогулку в Калининград по Балтийскому флоту.