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Если НАТО намеревается поставлять на Украину дальнобойное вооружение, специальная военная операция ВС РФ выйдет на принципиально новый уровень, заявил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что в распоряжении российских войск вполне достаточно средств поражения, которые будут задействоваться гораздо активнее. РФ сделает выводы из действий Соединенных Штатов и других стран Альянса и начнет наносить удары по тем объектам, которые пока были оставлены без внимания.

«Московский комсомолец» отмечает, что в настоящий момент у Киева нет дальнобойной артиллерии и РСЗО, из-за чего ВСУ атакуют исключительно приграничные территории России. Но после появления в их распоряжении боевых систем с дальностью поражения целей в 300 километров, РФ будет вынуждена изменить тактику проведения спецоперации и выведет ее на новый уровень.

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