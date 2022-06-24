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Запад искусственно нагнетает проблему вывоза украинского зерна из страны, заявил российский президент Владимир Путин. Он пояснил, что РФ готова в любой момент обеспечить беспрепятственную транспортировку любых экспортных товаров с Украины, однако этому мешает неконструктивный подход самого Киева.

Ранее президент РФ заявил, что Россия готова и сама организовать поставку на мировой рынок около 59 миллионов тонн зерна, так как в 2022 году намечается хороший урожай злаковых.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что немецкие компании не прекращали сотрудничество с Россией, а экспорт зерна из РФ остается на том же уровне, что и до спецоперации ВС РФ на Украине и введения антироссийских санкций.

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