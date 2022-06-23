читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рекордная инфляция в Соединенных Штатах теперь официально называется «путинским повышением цен». Это понятие ввел в обиход президент страны Джо Байден, своевременно увидевший возможность свалить свою неспособность управлять государством на российского лидера.

Он нашел прямую связь между спецоперацией ВС РФ и экономическим кризисов в США, а также ловко ушел от обвинений во введении нефтяного эмбарго, которое, собственно, и стало причиной инфляции.

«Если бы мы стояли в стороне, Путин бы не остановился. Путин бы продолжил, и мы столкнулись бы с еще более высокой ценой», – заявил Байден.

Не совсем понятно, каким образом эмбарго повлияло на ВС РФ, которые как ни в чем не бывало продолжают спецоперацию и ежедневно добиваются успеха. Но зато хорошо просматривается его воздействие на США, где инфляция в мае вышла на отметку в 8,6 процента. Ранее подобные результаты фиксировались в декабре 1981 года.

Вам может понравиться

Экономист Стиглиц: США проиграют развязанную ними новую холодную войну против России и Китая

Соединенные Штаты начали новую холодную войну против Китая и России, однако если они не сумеют навести порядок внутри собственной страны, то проиграют главным конкурентам, уверен американский экономист Джозеф Стиглиц. Он

Эксперты назвали причину, зачем Киеву потребовалось атаковать российские буровые в Чёрном море

Украина нанесла удар по российским буровым платформам, которые находятся в Чёрном море. Одна из установок была повреждена, но ее смогут отремонтировать. Эксперты издания “Взгляд” отметили, что даже при полном уничтожении

Появились кадры операции «200 спартанцев» русского спецназа в Гостомеле

Аэропорт в городе Гостомель, находящийся недалеко от Киева, сразу в первый день казался под контролем российских военнослужащих. Корреспонденты издания “Русская весна” опубликовали первые кадры операции по захвату объекта. Запись видео
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |