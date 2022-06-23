Рекордная инфляция в Соединенных Штатах теперь официально называется «путинским повышением цен». Это понятие ввел в обиход президент страны Джо Байден, своевременно увидевший возможность свалить свою неспособность управлять государством на российского лидера.

Он нашел прямую связь между спецоперацией ВС РФ и экономическим кризисов в США, а также ловко ушел от обвинений во введении нефтяного эмбарго, которое, собственно, и стало причиной инфляции.

«Если бы мы стояли в стороне, Путин бы не остановился. Путин бы продолжил, и мы столкнулись бы с еще более высокой ценой», – заявил Байден.

Не совсем понятно, каким образом эмбарго повлияло на ВС РФ, которые как ни в чем не бывало продолжают спецоперацию и ежедневно добиваются успеха. Но зато хорошо просматривается его воздействие на США, где инфляция в мае вышла на отметку в 8,6 процента. Ранее подобные результаты фиксировались в декабре 1981 года.