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Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, который ушел в отставку вместе со всем своим правительством из-за вотума недоверия, обвинил в этом российского посла Элеонору Митрофанову и трех местных политиков.

Петков заявил, что посол РФ поставила перед собой цель свергнуть главу правительства Болгарии и привлекла к себе на помощь руководителей партий «Есть такой народ» и ГЕРБ Славу Трифонова и Бойко Борисова. Также участие в «заговоре» принимал экс-депутат, а ныне бизнесмен Делян Пеевски.

По словам Петкова, Болгарией сейчас управляют мафия и «люди в тени», но оппозиционные силы, которые его свергли, не сумеют сделать то же самое с народом. Поэтому рано или поздно все вернется на круги своя, а страна будет процветать. За это отставной премьер-министр и намерен бороться.

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