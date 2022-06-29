Евросоюз в ближайшее время столкнется с серьезным вызовом. Странам Европы придется защищать свое собственное население от последствий санкций, которые они ввели против России. Об этом заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо. Подробности передает “Газета.ру”.

Премьер отметил: «Есть разные способы завершить войну. Можно вести переговоры. Но не в нынешних условиях, трудно вести переговоры со стеной. Потом есть экономические санкции. Они требуют времени, они наносят ущерб российской стороне, но они вредят ЕС тоже». При этом Де Кроо лично поддерживает увеличение снабжения Украины вооружением.

С 28 июня в Мадриде проходит встреча стран НАТО, на которой они планируют признать Россию главной угрозой Альянса. Кроме того, может быть принята программа Украины, которая включает в себя долгосрочную программу ее полного перевооружения на оружие стандартов НАТО.