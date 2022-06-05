Украина должна быть переименована в УГИЛ – украинское государство Ивано-Франковска и Львова, заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он пояснил, что именно эти два города западной части страны пытаются везде насаждать свои порядки, передает РИА Новости.

Рогов назвал представителей Львова и Ивано-Франковска сатрапами киевского националистического режима. По словам политика, выходцы Западной Украины занимают ключевые посты в южных и центральных регионах, так как Киев не доверяет местным управленцам.

Главной задачей киевских ставленников во всех регионах страны является запугивание населения и террор, всяческие унижения, отметил Рогов. Поэтому название УГИЛ вполне подходит современной Украине.